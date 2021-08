Controlli dei carabinieri tra Parma e Montechiarugolo: denunce e multe

Un 56enne moldavo ha forzato un posto di blocco in via Emilia Est ed è stato bloccato in via Gibertini

I Carabinieri della Compagnia di Parma, in particolare delle Stazioni di Monticelli Terme, Parma Oltretorrente, Langhirano e Corniglio, unitamente al NORM – Sezione Radiomobile e ai militari del N.A.S. e del N.I.L. di Parma, hanno svolto alcuni controlli straordinari finalizzati a prevenire e a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e a controllare il rispetto delle normative in materia agroalimentare e del lavoro.

Durante il servizio sono stati controllati circa settanta mezzi in transito e più di centoventi persone. Sono state, inoltre, sanzionati tre persone per violazioni al codice della strada.

A Montechiarugolo, un cittadino rumeno di 27 anni è stato fermato mentre tentava di rubare alcuni profumi all'interno di un negozio di Parma, per un valore complessivo di circa 220 euro. Per lui è scattata una denuncia per furto.

Sempre a Montechiarugolo, un cittadino rumeno di 32 anni è stato fermato dai militari in evidente stato di alterazione psicofisica: il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità. È stato quindi denunciato per il reato di rifiuto a fornire indicazioni sulla propria identità personale.

A Parma, un 56enne moldavo, noto alle forze delle ordine, a bordo della propria autovettura ha forzato un posto di controllo lungo la via Emilia Est. I carabinieri lo hanno inseguito e poi fermato i via Gibertini. L’uomo è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, altre pattuglie della Compagnia di Parma, unitamente ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno controllato tre attività commerciali attive nel settore agroalimentare. In un caso, è stata contestata una violazione amministrativa nei confronti di un’azienda per mancato possesso di attestazione in materia di formazione per il personale alimentarista.