Controlli contro le baby gang: 8 richieste di Daspo urbano e 6 multe per ubriachezza

Controlli della polizia nel centro storico di Parma per contrastare il fenomeno della baby gang. In totale sono stati emessi otto ordini di allontanamento - provvedimenti propedeutici all’emanazione del Daspo urbano disposto dal Questore - e sei sanzioni per ubriachezza molesta. Nel corso del fine settimana appena trascorso, infatti, gli agenti della Questura di Parma hanno concentrato l'attenzione sul decoro urbano, sul fenomeno delle baby gang e sullo spaccio di droga.

I controlli hanno portato all’identificazione di 320 persone e al controllo di 67 veicoli. Oltre alle otto richieste di Daspo urbano sono state elevate altre tre multe per il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro - vietato nel centro cittadino dal regolamento di Polizia Urbana - e una segnalazione alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Con l’ausilio dell’unità cinofila della Questura di Bologna, sono stati setacciati i parchi principali del centro cittadino: sono stati sequestrati 44 grammi di hashish e 3,6 grammi di marijuana. Come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i controlli proseguiranno nei prossimi weekend e vedranno l’impiego di tutte le Forze di Polizia del territorio.