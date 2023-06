Controlli, denunce e un arresto: un 27enne in manette per tentato furto in abitazione

Durante i controlli della Compagnia dei Carabinieri di Parma in città, sono stati effettuati diversi interventi che hanno portato a un arresto, alcune denunce e diverse segnalazioni alla Prefettura. Venerdì, 2 giugno, è stato arrestato un 27ennne destinatario di un ordine di carcerazione per aggravamento pena. Lo stesso, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, oltre a violare ripetutamente le prescrizioni imposte, il 24 maggio, si è reso responsabile di un tentato furto in abitazione. Al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere di Via Burla.

Tre invece sono le persone denunciate a piede libero. Un uomo di 46 anni di nazionalità ucraina è stato fermato in un posto di controllo mentre si trovava a bordo di un'auto con targa ucraina. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati strumenti idonei allo scasso e un dispositivo per sollevare i tombini, nascosti nel portabagagli. L'uomo è stato denunciato per possesso di attrezzi da scasso, e inoltre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché l'uomo si trovava in Italia da più di tre mesi senza aver effettuato l'immatricolazione. Un uomo di 37 anni di nazionalità marocchina, con precedenti di polizia, ha tentato di uscire da un supermercato nascondendo merce del valore di quasi 200 euro. Tuttavia, è stato bloccato dalla sicurezza del negozio. La pattuglia intervenuta sul posto ha riconsegnato la merce e ha denunciato l'uomo per tentato furto. L’ultimo denunciato è un 27enne tunisino che ieri sera all’interno del Parco Ducale, dove è in corso lo street food, ha tentato di impossessarsi di alcuni alcolici. Fermato e condotto in caserma al termine degli accertamenti è stato denunciato per ingresso illegale in Italia. Inoltre, diverse persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, sono stati sequestrati complessivamente oltre 10 grammi di hashish. Al termine del dispositivo sono state identificate oltre 170 persone e controllati 110 mezzi.