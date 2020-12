Controlli di Natale: più di 100 pattuglie sul territorio, cinque sanzioni e due arresti

Sono 106 le pattuglie impiegate ogni giorno sul territorio, per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. I pattugliamenti sono stati disposti con presidi fissi in luoghi a rischio per la creazione di assembramento, alternati a percorsi dinamici appositamente studiati per attraversare le aree più a rischio. Di queste 106 pattuglie fanno parte il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, e di personale Militare. Sono state controllate oltre 250 persone, con cinque sanzionati e due soggetti tratti in arresto per condotte criminose durante il pattugliamento del territorio. Le pattuglie continueranno nell’opera di controllo per tutto il periodo festivo al fine di controllare l’osservanza delle vigenti disposizioni emergenziali per il contenimento dell’epidemia, al fine di porre in essere controlli e misure finalizzate alla tutela dei cittadini e della sicurezza pubblica.