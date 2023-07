Droga: due stranieri denunciati per spaccio, sette ragazzi segnalati come assuntori

Continuano i controlli nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio, predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, con controlli a tappeto dei carabinieri nei luoghi di maggior aggregazione dei giovani nella città Ducale, nell’ottica di garantire alla cittadinanza e turisti presenti una estate sicura.

L’attività dei carabinieri delle Stazioni di Parma Oltretorrente e Parma Centro, rinforzate da diversi equipaggi della radiomobile e militari in abiti civili, è stata serrata e intensa, con controlli massicci, dedicati soprattutto al contrasto dello spaccio di droga e reati predatori.

Numerosi i posti di controllo effettuati lungo i viali, sulle principali arterie stradali d’accesso alla città, nei pressi della Stazione Ferroviaria e nei Parchi. Particolare attenzione è stata rivolta all’attività di controllo del territorio con servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, oltreché per la sicurezza stradale, intensificando in maniera mirata i controlli delle attività commerciali, anche con pattuglie a piedi ed il supporto di reparti specializzati.

I carabinieri hanno controllato 135 persone, 85 veicoli, sanzionando 11 conducenti per infrazioni varie al Codice della Strada, 7 sono stati gli esercizi pubblici ispezionati. L’attività ha inoltre consentito di denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma due persone.

La prima per di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti un macedone 28enne, a Parma senza fissa dimora, il quale sottoposto a controllo in Piazzale della Pace, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish che per modalità di occultamento e porto, hanno fatto ritenere essere destinato alla cessione a terzi.

Per lo stesso reato è setato denunciato anche un senegalese di 38 anni, domiciliato a Brescello, il quale controllato in via D'Azeglio, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, suddiviso in dosi e pronte ad essere smerciate ai giovanissimi.

L’attività disarticolatasi anche in via Monte Altissimo, via san Leonardo, Via Trento, via Venezia e via Palermo, ha permesso di sequestrare ulteriori 10 grammi di hashish, 3 di eroina e 2 di cocaina duranti i controlli effettuati nei confronti di circa 30 giovanissimi aventi dai 17 ai 24 anni. Di questi 7 sono stati trovati in possesso di dosi di droga destinate all’uso personale, poste sotto sequestro, venendo conseguentemente segnalati all’autorità prefettizia per essere stimolati ad accedere a percorsi di disintossicazione.