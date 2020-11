Controlli durante la prima notte di coprifuoco: 40enne multato per 400 euro

Nella prima notte di coprifuoco dalle 22 alle ore 5 i carabinieri di Parma hanno intensificato i controli in strada per verificare il rispetto delle nuove normative, entrate in vigore proprio ieri venerdì 7 novembre, contenute nel nuovo Dpcm. A Parma e provincia i militari del Comando provinciale hanno effettuato numerosi controlli - affiancati dalla squadra d'intervento operativo del 4° battaglione Carabinieri 'Veneto'. Nel corso dei controlli lungo le principali arterie stradali i carabinieri hanno constatato il sostanziale rispetto nelle norme: le persone in giro era veramente poche e tutte le persone fermate per i controlli avevano con sè l'autocertificazione. Si stavano muovendo infatti per motivazioni di lavoro o di salute: solo un 40enne indiano, che è stato fermato a Parma, non aveva una motivazione per spostarsi dalla propria abitazione. Nie suoi confronti è stata elevata una multa di 400 euro.