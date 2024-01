Controlli a raffica a Fidenza: magrebino denunciato per droga, nei guai anche due automobilisti per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno dispiegato ieri sul territorio un dispositivo di controllo rinforzato con pattuglie piazzate in zone strategiche lungo le principali arterie di accesso all’intero territorio di competenza, che copre quasi tutta la bassa parmense.

I Carabinieri hanno spaziato tra controlli mirati e a campione, identificando un totale di 105 persone, appiedate o a bordo degli 89 veicoli fermati.

Tale controllo a tappeto ha consentito di arrestare un magrebino quarantenne, pluripregiudicato, sul quale pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di altra Provincia, emesso il giorno prima. Il soggetto è stato foto-segnalato e accompagnato al carcere di Parma a disposizione dell’autorità giudiziaria ordinante.

Due automobilisti, un parmigiano cinquantenne e una pugliese di poco più di 20 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica perché, sottoposti a controllo etilometrico a seguito di sinistri stradali, sono risultati positivi, rispettivamente, con 1,35 e 1,90 grammi di alcol per litro di sangue. Per entrambi sono scattati anche i provvedimenti di ritiro patente e sequestro delle autovetture.

Ancora più grave la denuncia a carico di un giovane residente a Fontevivo, trovato in possesso di oltre 30 grammi di hashish. Visto il quantitativo e le modalità di custodia, dovrà rispondere dell’accusa di possesso ai fini di spaccio. I Carabinieri, in totale, hanno sequestrato oltre 50 grammi di hashish, contestando agli altri colti nel possesso la sanzione prevista dall’art. 75 della legge sugli stupefacenti, che comporta una segnalazione alla Prefettura e l’avvio di procedure miranti al recupero dalle eventuali dipendenze.

I Controlli agli esercizi pubblici, effettuati per aumentare la percezione di presenza e prossimità sul territorio, non hanno fatto emergere irregolarità. Nel corso dell’intero servizio, per il quale sono stati impiegati un totale di 18 militari in aggiunta a quelli regolarmente schierati nelle attività di quotidiano pattugliamento, non sono state registrate truffe o furti di alcun genere.