Controlli in centro: multate 17 persone senza mascherina e provenienti da fuori comune

Ieri, sabato 17 aprile, sono state sanzionate 17 persone per il mancato rispetto delle normative anticontagio: le violazioni vanno dal non utilizzo della mascherina agli spostamenti dai comuni limitrofi, fino al non rispetto del coprifuoco delle ore 22.

Le sanzioni sono state comminate nel corso di alcuni controlli. Ieri, infatti, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno effettuato numerosi controlli nei parchi e nelle aree verdi di Parma, oltre che nelle vie del centro storico e dell'Oltretorrente. Tante persone infatti, nel pomeriggio di ieri, con la temperatura mite e la possibilità di spostarsi nel proprio comune - come prevedono le regole della zona arancione - hanno frequentato il centro. Le forze di polizia hanno messo in campo 28 pattuglie: sono stati identificate 159 persone e 35 veicoli, oltre a 24 esercizi commerciali.

Nella maggioranza dei casi, i locali sono stati rispettosi della normativa vigente, prevedendo un afflusso scaglionato dei clienti e solo per asporto così come previsto dalla normativa vigente. Ordinate le file fuori le gelaterie e i bar per l’asporto così come nelle principali catene di vendita di vestiario.