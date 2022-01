Controlli in centro storico: fogli di via e sequestri di droga

Un foglio di via obbligatorio nei confronti di un 22enne senegalese e due segnalazioni in Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. E' questo l'esito dei controlli congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale nel corso della giornata di ieri, sabato 22 gennaio, in centro storico. L'azione di contrasto alla criminalità si è concentrata, in particolare, in piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, via Dante, via Garibaldi e piazzale della Pace.

I poliziotti delle volanti hanno notato un ragazzo nel greto del torrente Parma: aveva un atteggiamento sospetto e gli agenti hanno deciso di seguirlo. Il giovane, dopo aver visto gli agenti, ha tentato di scappare, lasciando cadere a terra un involucro con all'interno un grammo e mezzo di hashish. La droga è stata sequestrata e lui segnalato come consumatore. Il giovane 22enne senegalese, residente a Roma, ha dichiarato di non avere interessi famigliari o sanitari per trovarsi nel comune di Parma: è stato quindi raggiunto da un foglio di via obbligatorio.

All'interno della gallerie Polidoro i poliziotti hanno fermato due 20enni che aveva alcuni granni di marijuana, una quantità di droga per l'uso personale: per questo motivo sono stati segnalati come consumatori.