Controlli in Pedemontana: tra droga e patenti ritirate, fermati in cinque

Controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati nella zona della pedemontana parmense. Diverse pattuglie dei reparti alle dipendenze della Compagnia di Parma sono state impegnate nei servizi che hanno portato a 75 veicoli controllati e più di 120 persone, individuando 3 soggetti consumatori di sostanza stupefacente, 2 consumatori di hashish e 1 di cocaina, tutti segnalati ai quali consumatori di sostanza stupefacente. Sempre nell’ambito dei controlli antidroga, sono stati denunciati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un italiano di 42 anni e un guineano di 27, il primo trovato in possesso di mezzo “panetto” di hashish dal peso complessivo di circa 50 grammi, mentre il secondo trovato in possesso di 20 grammi di hashish e la somma contante di quasi mille euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Sono stati effettuati anche diversi posti di controllo alla circolazione stradale dove sono state accertate diverse infrazioni al codice della strada tra cui la più ricorrente l’utilizzo del cellulare alla guida. Due gli automobilisti denunciati: un 27enne, originario del piacentino fermato a Langhirano e denunciato per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale che gli impongono di non uscire dal Comune di residenza se non con autorizzazione dell’autorità preposta al controllo, il secondo è un 28enne, denunciato dai Carabinieri di Langhirano per guida in stato d’ebbrezza, trovato alla guida con un tasso alcolemico pari al doppio rispetto a quello consentito. L’ultimo denunciato per ubriachezza è un 48enne. Nella notte è stato fermato dalla pattuglia della Stazione di Langhirano mentre, nel parcheggio della biblioteca Comunale cercava di danneggiare le auto in sosta. Una volta fermato è stato trasportato dal 118 in Ospedale per le cure.