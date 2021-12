Controlli in strada tra Fidenza e Fontevivo, guidavano ubriachi: denunciati due conducenti

I carabinieri di Fidenza hanno effettuato alcuni controlli stradali, nel corso del week end appena trascorso. Nella giornata di ieri, i posti di blocco sono stati allestiti tra Fidenza e Fontevivo: sono stati denunciati due conducenti per guida in stato di ebrezza. Un 40enne di nazionalità indiana e residente a Polesine Zibello è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge mentre un 50enne di Casalmaggiore si è rifiutato di sottoporsi al test. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.

Sono stati poi segnalati alla Prefettura di Parma come consumatori due 20enni fidentini, trovati in possesso di modiche quantita’ di hashish, e un salsese, originario di Reggio Emilia, da poco diciottenne, colto nell’atto di fumare una canna. Sono stati controllati oltre sessanta automezzi ed un totale di circa 250 persone e 45 esercizi commerciali per i “green pass” I controlli proseguiranno, senza sosta, anche nei prossimi giorni, per garantire il massimo livello di sicurezza nei concitati giorni che precedono le feste.