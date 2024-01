Controlli in un negozio etnico, nigeriano vede i poliziotti e scappa: è irregolare e verrà espulso

Nel pomeriggio del 17 gennaio si sono svolti i servizi straordinari controlli del territorio predisposti dal Questore di Parma, finalizzati a contrastare quei fenomeni di illegalità che causano una percezione di “insicurezza” nei cittadini, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità di tipo predatorio.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna, un equipaggio della Squadra Mobile e una pattuglia della Polizia Locale settore commercio con il compito di verificare la regolarità di alcuni esercizi commerciali del centro cittadino.

L’obiettivo è stato quello di sottoporre gli esercizi commerciali, anche in base alle varie segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, a un controllo amministrativo, teso a verificarne la regolarità e, quindi, il rispetto della normativa vigente. E' stato controllato un negozio del centro cittadino dedicato alla vendita di prodotti etnici. Qui i poliziotti ha proceduto al controllo di 4 stranieri tutti con precedenti di polizia che stazionavano dinanzi al negozio stesso.

Alla vista dei poliziotti, uno degli avventori, si è dato a precipitosa fuga allo scopo di eludere il controllo. Rintracciato da un equipaggio della Squadra Mobile, l'uomo è stato accompagnato in Questura per essere compiutamente identificato attraverso l’attività di fotosegnalamento da parte del personale della Polizia Scientifica. L’uomo, identificato per un cittadino nigeriano, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, nonché destinatario di ordine di espulsione dal territorio nazionale, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, in attesa dell’assegnazione di un posto presso un Cpr, per la successiva espulsione dal territorio dello stato.