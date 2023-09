Controlli negli esercizi commerciali: sanzioni per 10mila euro

Nell’ambito dei servizi di controllo coordinato del territorio, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, la Compagnia Carabinieri di Fidenza ha pianificato una serie di verifiche assieme ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, in diverse Stazione del territorio. A San Secondo Parmense, le attività ispettive, hanno permesso di controllare vari esercizi commerciali della bassa. Nel corso dei controlli, due attività commerciali sono state sospese, in quanto al loro interno sono stati rinvenuti lavoratori privi di regolare contratto di lavoro. Uno degli esercizi controllati è risultato privo del Documento Valutazione Rischi, assolutamente indispensabile per permettere al datore di lavoro di individuare i possibili rischi a cui è sottoposto il lavoratore sul luogo di lavoro. Tale assenza ha comportato, a norma di legge, la denuncia alla Procura della repubblica di Parma del titolare dell’attività. I controlli hanno permesso di riscontrare diverse violazioni per cui sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi euro 9.465.