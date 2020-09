Controlli nei quartieri 'caldi': i poliziotti setacciano il centro dal Teatro Regio a piazzale della Pace

Nei giorni scorsi i poliziotti della Questura di Parma hanno coordinato un servizio di controllo mirato in alcuni punti della città di Parma, realizzato in collaborazione con la polizia Locale e alcune pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia. L'obiettivo dell'operazione era il controllo dei luoghi nevralgici della città, da piazza Ghiaia al Teatro Regio e fino a piazzale della Pace. Nel corso dei controlli sono state identificate 112 persone e sono stati fermate, per le verifiche previste, 42 automobili.

Grazie al sistema X-Law, che permette di programmare gli interventi in alcune zone e in alcuni orari in cui è più probabile che vengano commessi dei reati, gli agenti sono riusciti a massimizzare il numero di persone controllate. Un nigeriano di 29 anni, residente a Parma, è stato fermato in largo Mercantini: non aveva i documenti ed è risultato irregolare sul territorio italiano. Il giovane è stato denunciato poichè non ha rispettato l'ordine di espulsione del Questore, emesso il 29 luglio del 2020.