Controlli nella Bassa: 112 persone identificate, 72 auto controllate

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Fidenza, che con 9 Stazioni coprono quasi per intero il territorio della bassa parmense, hanno intensificato in controlli preventivi rafforzando il presidio del territorio lungo le principali arterie stradali. Sono stati effettuati servizi anche con personale in borghese, condotti nei parchi e nelle principali aree di aggregazione. L’operazione ha portato a sottoporre a controllo un totale di 72 veicoli e a identificare 112 persone, sono stati deferiti alla procura di Parma, perché colti alla guida in stato di ebbrezza un quarantenne di Colorno (1.38 gr\l di alcol nel sangue) e un trentenne di Roccabianca (1.4 gr\l), oltre a un parmigiano di 37 anni (0.75 gr\l.).

Sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, e per questo segnalati alle Prefetture competenti come “assuntori”, ben 9 soggetti con addosso quasi 10 grammi di hashish ed una dose di cocaina. Denunciata, infine, una donna di origini rumene, controllata in centro a Fidenza: aveva un foglio di via emesso dal Questore a suo carico .