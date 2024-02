Controlli dei carabinieri al parco Ducale, sequestrata droga: multato un venditore abusivo di cibo

Nella giornata di sabato 3 febbraio i carabinieri di Parma hanno effettuato alcuni controlli all'interno del Parco Ducale, nel corso di tutta la giornata.

La massiccia presenza di uomini e mezzi, con funzione preventiva, dislocati nelle aree più sensibili del Parco, come ad esempio quella destinata ai giochi per bambini, la zona attigua al “Palazzetto Eucherio San Vitale” ha ridotto in modo significativo la presenza di coloro che frequentano il parco con finalità diverse da quelle meramente ricreative.

Personale del Nas intervenuto in supporto all’arma territoriale con finalità di contrasto del fenomeno del commercio ambulante abusivo ha sanzionato amministrativamente un 24enne del Mali per vendita abusiva di generi alimentari ed altra oggettistica di uso comune. La Polizia Locale, intervenuta con diverse pattuglie ha proceduto al sequestro ed alla confisca della merce rinvenuta.

Il dispositivo, la cui attività si è protratta per l’intero pomeriggio, composto da 7 autovetture con i colori d’istituto e altre con targhe di copertura, e circa venticinque militari, ha permesso di identificare 37 persone e di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 7giovani tra i 25 e i 33anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish per uso personale, per un totale di 21 grammi circa. L’attività di controllo, proseguirà senza sosta al fine di garantire la massima sicurezza all’interno del Parco.