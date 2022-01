Controlli per Capodanno: denunciati 5 conducenti ubriachi, chiuso un locale

Cinque conducenti trovati ubriachi alla guida, due locali dell'ex Salamini multati per non aver rispettato le norme antiCovid, di cui uno chiuso. È questo il primo bilancio dei controlli dei carabinieri nel corso della notte di Capodanno tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2022.

La notte di Capodanno appena trascorsa è stata particolarmente intensa di lavoro per tutti i 36 presidi dell’Arma presenti nella Provincia di Parma. Particolarmente numerose sono state le chiamate di intervento ricevute dal numero unico di emergenza 112 distribuite poi per competenza territoriale alle 4 Centrali Operative dei Carabinieri dislocate sul territorio per richieste di informazioni e di intervento da parte dei residenti in provincia di Parma, sia per segnalare eccessi nei festeggiamenti che per richiedere controlli di persone sospette.

L’attività di prevenzione e controllo dei Carabinieri ha permesso a tutti di trascorrere un Capodanno in sicurezza, impedendo il verificarsi di sinistri stradali o incidenti legati all’uso improprio di fuochi d’artificio.

Proprio per garantire una notte di Capodanno sicura, le forze messe in campo dalla Compagnia Carabinieri di Parma nel capoluogo e nei comuni della pedemontana sono state considerevoli, integrate e supportate da Carabinieri del NAS e da pattuglie in abiti civili.

I controlli sono stati particolarmente numerosi, ed oltre ai consueti controlli inerenti il rispetto della normativa anti covid, si sono particolarmente concentrati per prevenire incidenti stradali legati all’abuso di alcool o uso di stupefacenti.

In quest’ottica sono stati sanzionati 4 conducenti risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti massimi consentiti dalla normativa in vigore (1.5 g/l), mentre un altro guidava nonostante avesse fatto uso di cannabinoidi, una piccola percentuale a fronte delle decine di soggetti controllati e risultati rispettosi delle regole.

A queste cinque persone ovviamente è scaturito il ritiro della patente di guida e la denuncia alla procura della Repubblica di Parma. Un sesto automobilista invece è stato denunciato per aver esibito una patente di guida risultata falsa.

L’attività principale dei Carabinieri resta la prevenzione, e proprio in tale ottica si è impedito in zona via Emilio Casa ad un soggetto ubriaco di porsi alla guida della propria autovettura. Il soggetto particolarmente alticcio era stato segnalato come sospetto da alcuni passanti, l’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di tranquillizzarlo e convincerlo a tornare a casa a piedi, consegnando momentaneamente le chiavi dell’auto alla pattuglia stessa.

Nei controlli nei pressi del Parco Ducale un uomo di origini italiane è stato deferito per la detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish divise in più dosi.

Unitamente ai Carabinieri del NAS, l’attività di controllo si è concentrata anche nei confronti di cinque esercizi pubblici, due dei quali presenti nell’ex area Salamini, sono stati sanzionati per la violazione della disciplina di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19. Trattasi di due locali etnici, uno dei quali chiuso. Nel corso dei controlli degli avventori di quest’ultimo esercizio i carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato, al momento ad ignoti, una spada “katana” ed un tirapugni metallico. Anche su questo fronte sono in corso verifiche ed accertamenti per individuare i detentori di tali armi, il cui porto è assolutamente vietato.

E’ doveroso rappresentare che proprio la capillare presenza su tutto il territorio della provincia di numerose pattuglie dei Carabinieri, ha garantito a tutti una notte di Capodanno più sicura e priva di sinistri stradali gravi.

I controlli proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni.