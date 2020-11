Controlli per presunti maltrattamenti di cavalli: trovato stalliere senza permesso di soggiorno

Galeotto fu il cavallo. È accaduto a Lesignano de’ Bagni, dove durante un controllo effettuato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia locale Pedemontana in un’azienda agricola, scattato a seguito di una segnalazione per presunti maltrattamenti di equini, a finire nei guai alla fine è stato il loro stalliere di nazionalità albanese, in Italia senza un permesso di soggiorno.

Dalle verifiche effettuate dagli agenti del Nucleo di Polizia amministrativa della Pedemontana in collaborazione con il Servizio veterinario dell’Ausl, è emerso che i cavalli stavano benissimo, ma lo stalliere, un 40enne di nazionalità albanese, è stato denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione.

L’uomo, come è emerso da un controllo effettuato dagli agenti Pedemontana attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma, era infatti arrivato in Italia diversi anni fa con un regolare permesso di soggiorno, scaduto dal 2016 e mai più rinnovato, pertanto si trova sul territorio nazionale senza il titolo previsto. Ora spetterà dell’autorità competente, valutare i necessari provvedimenti di espulsione nei suoi confronti.