Controlli della polizia locale in stazione: denunciata una 29enne per guida senza patente e uno straniero irregolare

Continuano i controlli degli agenti della polizia locale in zona stazione e nel Quartiere San Leonardo a tutela della legalità, della sicurezza pubblica e del decoro urbano.

Venerdì pomeriggio una 29enne è stata sanzionata per guida senza patente. E’ stata sorpresa dagli agenti della Polizia Locale, in zona stazione, mentre effettuava una manovra in via Monte Altissimo. Guai anche per il proprietario del mezzo: di fianco a lei, infatti, si trovava il fidanzato, nonché proprietario dell’auto, che aveva acconsentito alla ragazza di guidare. Gli agenti, dopo aver sanzionato la giovane, hanno provveduto al fermo del veicolo e sanzionato il fidanzato per incauto affidamento del veicolo.

Nello stesso pomeriggio, la stessa pattuglia ha proceduto al fermo di uno straniero, che è stato condotto al comando di via del Taglio. Era privo di documenti ed è stato sorpreso, seduto a terra, nel parcheggio di via Palermo. Aveva con sé alcuni involucri, per cui sono in corso accertamenti per verificarne il contenuto. Gli agenti lo hanno deferito all'Autorità Giudiziaria per immigrazione clandestina.