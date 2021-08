Controlli sulle strade: è strage di patenti

Notte di controllo del territorio e della viabilità da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme. I miltari si sono concentrati in particolare sui parchi comunali, le piazze, i luoghi di ritrovo dei giovani oltre che sulle principali arterie stradali, proprio per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera” in concomitanza anche del controesodo estivo.

Sono state controllate circa 50 persone e fermati 30 veicoli, effettuati numerosi controlli con precursore ed etilometro. Elevate alcune contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. E' stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per guida sotto l’influenza dell’alcool, una donna di trentacinque anni. Dopo un controllo con l’etilometro effettuato lungo la SS9 Via Emilia di Noceto, ha evidenziato un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l.

A Salsomaggiore Terme è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per guida sotto l’influenza dell’alcool da parte di un neopatentato e minore di 21anni. Fermato un diciannovenne salsese: aveva un tasso alcolemico pari ad 1,48 g/l. Per entrambi i conducenti ritiro immediato della patente di guida, rientro in abitazione con veicolo sul carroattrezzi in quanto non erano nelle condizioni psico-fisiche idonee per poterli condurre, con decurtazione di dieci punti per la donna e venti per il neopatentato.