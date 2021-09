Controlli tra Bedonia e Berceto per prevenire gli incidenti sulla Cisa: motociclisti multati per oltre 800 euro

Nel corso del fine settimana i carabinieri di Bedonia e di Berceto hanno intensificato i controlli, finalizzati a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, il rispetto delle normative anti Covid-19 e delle norme del codice della strada. Sabato sera a Bedonia i militari hanno effettuato alcuni controlli a ridosso dell'evento 'Il vino della pieve" sia a piedi lungo le vie del centro storico, sia in strada, in uniforme e in borghese per prevenire l'abuso di sostanze alcoliche da parte di chi si sarebbe poi messo alla guida. Già a partire dalle ore 20 i carabinieri hanno iniziato a fare controlli con l'etilometro. La serata si è svolta regolarmente.

I militari della di Bedonia hanno controllato alcuni clienti di ristoranti per accertarsi del rispetto della normativa emergenziale covid-19 ed in tutti i casi hanno riscontrato che i responsabili degli esercizi commerciali controllava il possesso della Certificazione verde Covid-19. Inoltre i militari hanno anche fatto un controllo sui clienti accertando che gli stessi erano effettivamente in possesso della Certificazione verde Covid-19.

Il controllo alla circolazione stradale ha permesso di fermare una persona alla guida nonostante avesse assunto alcolici: infatti l’etilometro in possesso dei militari ha confermato che stava guidando con un tasso alcolemico di 0,74 grammi/litro: per il conducente è scattato il ritiro della patente di guida.

Nella giornata di domenica a Berceto i Carabinieri della locale Stazione e quelli del Nucleo Radiomobile hanno effettuato vari posti di controllo lungo la Statale della Cisa per prevenire incidenti e controllare il rispetto della normativa del Codice della Strada soprattutto da parte dei motociclisti che la domenica affollano la strada. Il controllo è stato eseguito anche con l’utilizzo del Telelaser che accerta immediatamente la velocita di marcia dei veicoli.

Durante la giornata sono stati controllati un centinaio di motociclisti, accertando varie violazioni al Codice della Strada e per questo i militari hanno inflitto complessivamente di 876 euro di sanzioni amministrative, hanno decurtato un totale di 22 punti dalle patenti di guida e ne hanno ritirata una ad un motociclista che affrontava una curva contromano. I controlli effettuati con l’etilometro, invece, hanno dato tutti risultato negativo così accertando che tutti i centauri alla guida non avevano assunto alcolici.