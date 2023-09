Controlli tra San Secondo e Fontanellato: due automobilisti sorpresi a guidare ubriachi

I carabinieri di San Secondo Parmense, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale delle Terre del Basso Taro, hanno effettuato un servizio congiunto sulle strade provinciali per Cremona e per Fontanellato, finalizzato a prevenire e reprimere situazioni di pericolo dovute alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Complessivamente sono stati controllati 30 veicoli a bordo dei quali viaggiavano 50 persone. L’attività svolta ha portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di due persone che stavano guidando in stato di ebbrezza alcolica. A entrambi è stata ritirata la patente di guida ed uno dei veicoli è stato sottoposto a sequestro essendo di proprietà del trasgressore. Nella circostanza sono state contestate una decina di violazioni al codice della

strada.