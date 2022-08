Città passata al setaccio: controlli di polizia, carabinieri e finanza da via Verdi all'ex Salamini

Nella serata di ieri, sabato 6 agosto, i poliziotti hanno effettuato alcuni controlli in vari quartieri della città. In particolare è stata setacciata la zona di via verdi. il piazzale della stazione, il piazzale parcheggio stazione autobus dietro la stazione, via san Leonardo e l'ex Salamini. Sono state impiegate due pattuglie Polizia di Stato, un operatore polizia scientifica; più una pattuglia della polizia di stato composta dagli specialisti della Polizia Amministrativa, esperti nella conoscenza della materia relativa alle licenze dei locali, due pattuglie Arma dei Carabinieri, una pattuglia della Guardia di Finanza, due pattuglie della polizia locale.

Al termine dell’attività sono state identificate e controllate 48 persone, di cui una denunciata ai sensi dell’art 75 del DPR 309/90, per possesso di sostanza stupefacente. Sono stati sottoposti a controllo e verifica alcuni locali soprattutto della zona ex Salamini. In base al verbale di ispezione effettuato congiuntamente alla Polizia Amministrativa e dalla Polizia Locale, è in corso di verifica la regolarità amministrativa di questi locali. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.