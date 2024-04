Dall'auto spuntano una spranga, cacciaviti e un tirapugni: denunciato 20enne

I carabinieri della Stazione di Busseto, nel corso dei numerosi controlli posti in essere al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati “predatori” hanno fermato, a bordo di un’auto, un cittadino italiano originario dell’India, residente in provincia. Uno dei due militari, durante le operazioni, si è accorto che dallo sportello del passeggero spuntavano alcuni oggetti di metallo.

Chiedendo conto di tale materiale, i carabinieri hanno notato un certo nervosismo da parte del ragazzo, che aveva documenti di guida e circolazione in regola. Come previsto dal Testo unico delle Leggi sulla Pubblica sicurezza, avendo ragione di ritenere che il ragazzo occultasse qualcosa di illecito, hanno provveduto a sottoporlo a perquisizione sul posto, ispezionando meglio il veicolo.

L’intuizione dei militari alla fine ha avuto un riscontro positivo in quanto dall’auto sono saltati fuori e immediatamente sottoposti a sequestro, una spranga di metallo lunga oltre 60 centimetri, 3 cacciaviti e un tirapugni in metallo, oggetti dei quali il possessore non è riuscito a giustificare, in alcun modo, il porto. Il giovane, poco più che ventenne, è stato quindi accompagnato in caserma, dove gli è stato contestato il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere, che prevede l’arresto da 1 a 3 anni e ammende fino a 10.000 euro.