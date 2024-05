Coppia dispersa ai Lagoni: salvati da Soccorso Alpino e vigili del fuoco

Mobilitazione per una squadra della stazione monte Orsaro su attivazione della Centrale dei Carbinieri di Parma per una coppia con perdita di orientamento sopra Lago Gemio Superiore in località Lagoni. I due escursionisti, entrambi residenti in provincia di Parma (39 anni lui e 27 lei), si trovavano circa un centinaio di metri sotto il sentiero 711A e sono stati prontamente rintracciati dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e dai Vigili del Fuoco, partiti insieme da località Lagoni per la ricerca. Una volta trovati i dispersi, constatato non vi fossero problematiche sanitarie, i tecnici li hanno riaccompagnati alla loro auto. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e i Carabinieri Forestali.