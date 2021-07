Coppia fa sesso in Pilotta, lui aggredisce i carabinieri: denunciati per atti osceni e resistenza

Stavano facendo sesso, davanti a tutti, nella mattinata di ieri, domenica 4 luglio, in Pilotta a Parma, vicino all'ingresso del complesso museale. Due giovani - lui 32enne e lei 30enne - sono stati identificati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico. I carabinieri sono giunti sul posto dopo alcune segnalazioni di cittadini indignati per la scena, in pieno giorno e in pieno centro storico.

I militari, una volta sul posto, hanno identificato i due giovani. Il ragazzo di 32 anni, sotto effetto di alcolici, si è opposto al controllo ed ha iniziato a spingere i carabinieri: per lui una denuncia anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che una segnalazione per ubriachezza molesta. Il giovane, residente in provincia di Piacenza, ha alle spalle alcuni precedenti penali.