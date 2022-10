Coppia si perde al Lago Scuro: trovati dal soccorso alpino

Una coppia residente in provincia di Parma nel pomeriggio ha perso l'orientamento durante un'escursione ed è stata fortunatamente intercettata da un volontario del Saer stazione Monte Orsaro che si trovava in zona.

Il tecnico si trova a svolgere un'escursione in zona Lagoni tra Lago Superiore e Lago Scuro quando ha sentito due persone chiamare aiuto: la coppia aveva perso l'orientamento e si era ritrovata su terreno impervio senza possibilita di tornare sul sentiero.

Il tecnico è riuscito a mettere in sicurezza i due signori, tramite l'ausilio di una corda, e a portarli sul sentiero per poi accompagnarli alla loro auto al parcheggio Lagoni. Era stata allertata una squadra Saer per intervenire se fosse stato necessario.