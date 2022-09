Coppia ubriaca litiga: poi lei insulta, aggredisce e manda all'ospedale un agente. Arrestata

Ieri sera, intorno alle ore 22.30, il personale delle Volanti è intervenuto in piazzale Barbieri per una lite tra un uomo e una donna.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato subito i due che, oltre a discutere animatamente e a insultarsi reciprocamente, erano anche ubriachi. La donna - anziché porre fine al suo comportamento - iniziava a insultare anche i poliziotti e a rivolgergli pesanti minacce e accuse, tentando nel frattempo di darsi alla fuga in direzione via Pintor, mentre l’uomo rimaneva seduto sulla panchina.

Qualche istante dopo, gli agenti riuscivano a raggiungere la donna. Quest’ultima, una volta avvicinata, ingaggiava una colluttazione con i poliziotti, insultandoli e colpendoli con calci e pugni e ferendone uno, il quale veniva successivamente medicato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore.

La donna era in stato di escandescenza probabilmente legata all’abuso di sostanze alcoliche, e bloccarla è stato difficile. Data la gravità dei fatti, la donna, dopo essere stata sottoposta alle cure degli operatori del 118, è stata arrestata per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Identificati immediatamente, è emerso che entrambi fossero già noti alle forze dell’ordine per comportamenti analoghi, tant’è che la donna era stata già arrestata per due volte lo scorso anno, di cui l’ultima nel mese di marzo, per reati dello stesso tipo. Entrambi i soggetti sono stati anche sanzionati per essere stati colti in un luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza.