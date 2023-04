Corcagnano, civetta incastrata in una canna fumaria: i vigili del fuoco la salvano

Oggi, 6 aprile, una squadra dei vigili del fuoco della Caserma Centrale è intervenuta per liberare una civetta. Intorno alle 11 alla sala operativa del 115 è arrivata una richiesta di soccorso per un volatile incastrato all’interno di una canna fumaria in prossimità del comignolo di una abitazione di Corcagnano.

La squadra arrivata sul posto e salita sul tetto della casa ha individuato il piccolo rapace bloccato nel tubo della canna fumaria ed essendo, la civetta, in prossimità dell’apertura del comignolo è stata recuperata con attenzione e delicatezza.

Verificato che la civetta non presentava ferite e sembrando in buone condizione è stata liberata nella campagna circostante l’abitato di Corcagnano.