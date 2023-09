Corcagnano, grosso incendio in un capannone: un uomo intossicato

Un incendio è divampato nel quartiere artigianale di Corcagnano, in un capannone. Sulle cause del rogo, di vaste dimensioni, sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause che lo hanno scatenato. Intanto, i vigili del fuoco, sono a lavoro da questa notte per domare le fiamme. Otto squadre sono partite dalla caserma di via Chiavari, attualmente quelle impegnate sul posto sono tre. Restano da spegnere gli ultimi fuochi. Un uomo, probabilmente l'affittuario del capannone, secondo fonti vicine al 115, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche Arpae e Protezione Civile. I fumi si stanno dirigendo verso sud, in direzione opposta all'abitato. Si consiglia di tenere chiuse le finestre in attesa dei risultati dei campionamenti dell'aria