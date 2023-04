Choc a Corgagnano, rider accoltellato nella notte: 20enne grave in ospedale

Un giovane rider di 20 anni sarebbe stato accoltellato nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile a Corcagnano. Il giovane, impiegato presso un ristorante del centro storico, sarebbe stato avvicinato dal suo aggressore che, dopo una lite per motivi in corso di accertamento, lo avrebbe colpito con due coltellate provocandogli alcune ferite. Il rider sarebbe infatti stato colpito sia alle gambe che all'altezza del volto. L'aggressione sarebbe avvenuta verso l'una di notte.

Sul posto sono accorsi, in pochi minuti, i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero grave ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Il presunto aggressore, dopo aver rubato il motorino del rider, si sarebbe spostato in piazza Garibaldi a Parma. Qui, proprio davanti ai portici del Grano, avrebbe realizzato un video, poi pubblicato sui social, dove insulta la vittima: "Ti sei fatto bucare come una pecora"

Sul posto anche i poliziotti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo. La squadra mobile della Questura di Parma sta portando avanti le indagini per identificare l'autore dell'accoltellamento. Una delle ipotesi investigative, ora al vaglio degli inquirenti, è che l'aggressore avrebbe rubato alcuni soldi al giovane lavoratore. Il rider avrebbe cercato di riprenderseli e in tutta risposta l'aggressore avrebbe sferrato al ragazzo due coltellate, alle gambe e al volto.

