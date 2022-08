Paura a Corniglio, punto da un calabrone va in choc anafilattico: salvato dai sanitari

Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 agosto, a Braia di Corniglio. Un giovane agente della polizia penitenziaria, che si trovava in zona per festeggiare la giornata di Ferragosto, è stato punto da un calabrone. Dopo pochi istanti, in seguito alla puntura, è andato in choc anafilattico. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Verde di Langhirano. L'ambulanza è partita con l'infermiere a bordo. Al giovane sono stati somministrati i farmaci per l'adrenalina. Grazie a questo intervento si è salvato. Subito dopo è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti.