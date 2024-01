Corniglio, ruba rame stoccato in un'isola ecologica: denunciato

Alcuni giorni fa, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Corniglio durante un servizio perlustrativo sulla Strada Provinciale 116, ha notato, la sbarra che dà accesso all’isola ecologica aperta con all’interno un furgone. Poiché di norma a quell’ora il sito sarebbe dovuto essere chiuso, i militari si sono avvicinati al fine di effettuare un controllo. Nella circostanza i Carabinieri hanno identificato un 57enne dipendente di un’azienda di servizi di Parma che, entrato abusivamente, stava caricando su di un furgone del materiale ferroso. È stata pertanto effettuata una perquisizione sul furgone di proprietà della ditta della quale l’uomo è dipendente, dove sono state trovate due canale in rame prelevate dall’isola ecologica. La perquisizione poi estesa al veicolo di sua proprietà, parcheggiato in tutt’altra zona ha permesso di trovare diversi rotoli di tubo sempre in rame. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti. Acquisita formalmente la denuncia di furto sporta dal sindaco pro tempore del Comune di Coniglio, effettuati i doverosi approfondimenti ed acquisiti i necessari riscontri, per il 57enne è scatta la denuncia in stato di libertà alla Procura di Parma per i reati di furto e di accantonamento di materiale ferroso senza la prevista autorizzazione, così come previsto dal codice dell’ambiente.