Cornocchio, uomo accoltellato: grave al Maggiore

Grave episodio di violenza nelle prime ore della mattinata di domenica 14 luglio al Cornocchio, in strada del Taglio. Erano da poco passate le sei e mezza quando, per motivo in corso di accertamento, una persona è stata accoltellata. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono considerate particolarmente gravi. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'aggressore.

IN AGGIORNAMENTO