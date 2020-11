Coronavirus, 22 morti nell'ultima settimana: l'età media è 80 anni

Nell'ultima settimana, da mercoledì 11 ad oggi mercoledì 18 novembre, i decessi a causa del coronavirus a Parma e provincia sono stati 22. L'età media delle persone decedute è di 80 anni. In un caso c'è stata la morte di un uomo di 42 anni, in altri due casi di due uomini di 51 anni. Il giorno in cui si sono verificati più decessi è stato mercoledì 11 novembre, una settimana fa: i decessi sono stati infatti sei, tra cui appunto l'uomo di 42 anni. I morti, sempre dovuti al Covid, di sabato scorso sono invece stati cinque: tre donne di 92, 94 e 95 anni e due uomini di 51 e 77 anni. Negli ultimi giorni, invece, i morti sono stati tre (martedì 17 novembre) e altri tre invece nella giornata di lunedì 16 novembre.