Si registra un leggero aumento, rispetto a ieri tre unità. Non ci sono decessi

Sono 54 i casi di coronavirus registrati a Parma nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto a ieri, che erano 51. Sono 28 i sintomatici, mentre c'è un paziente ricoverato in terapia intensiva. Non si registra nessun decesso.