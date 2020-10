Coronavirus, al Barbieri 44 ricoverati: si abbassa l'età media dei pazienti

Si abbassa l'età media dei pazienti contagiati dal Covid-19 e ricoverati al padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma. Nel corso delle ultime settimane il numero di persone che sono state ricoverate in ospedale a causa del contagio da coronavirus è cresciuto, così come sta crescendo il numero di casi totali sul territorio di Parma e provincia. I pazienti presenti nel padiglione sono 44. Cambia soprattutto la media di età rispetto all'emergenza che era stata affrontata durante il lockdown nel mese di marzo: nel corso delle ultime settimane, infatti, si è considerevolmente abbassata. Cambiano anche le modalità di contagio: se fino a qualche giorno fa molte persone positive erano turisti appena rientrati dall'estero ora il contagio si sta diffondendo anche in ambito famigliare ed alcuni pazienti sono stati contagiati proprio in famiglia.

