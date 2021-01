Coronavirus, al via le prime somministrazioni delle seconde dosi di vaccino agli operatori sanitari

Iniziano oggi – 18 gennaio – le prime somministrazione delle seconde dosi ai vaccinati contro il coronavirus in occasione del Vaccine Day. Si tratta di 94 persone, tutti operatori sanitari di AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria, mentre il 21 gennaio faranno la seconda dose altri 64 operatori delle due Aziende. Dal 25 gennaio, poi, sono già fissati gli appuntamenti per coloro che hanno avuto la prima dose dal 3 gennaio, data di avvio della campagna.

LA VACCINAZIONE NELLE CRA Proseguono secondo la programmazione le somministrazioni delle prime dosi nelle residenze per anziani (CRA), con la somministrazione delle prime dosi. Oggi, sono in programma 261 persone, ospiti e operatori di Villa Sant’Ilario (Parma), Villa Margherita (Calestano) e della struttura Selene Conti (Borgotaro). Questo, invece, il calendario per i prossimi due giorni. Domani 19 gennaio è il turno di: Le Tamerici (Parma), Santa Rita (Soragna), Corsini (Pellegrino), Val Cedra (Monchio), per un totale di 353 vaccinazioni programmate. Mercoledì 20 sono 361 le somministrazioni previste nelle strutture: Sidoli (Parma), Villa Matilde (Neviano) e Gaj Corradi (Sissa).

LE PRENOTAZIONI PER I SANITARI Sono ancora aperte le prenotazioni per tutti gli aventi diritto in questa fase, ovvero gli operatori sanitari e non degli ospedali pubblici e privati accreditati, gli operatori sanitari delle strutture territoriali di AUSL e del privato accreditato. Per richiedere la vaccinazione è sufficiente collegarsi al sito www.ausl.pr.it e seguire le istruzioni, che sono presenti anche nelle intranet delle due Aziende sanitarie di Parma. Le richieste saranno prese in carico e gli appuntamenti fissati in base alle prossime forniture di vaccino.

LE CONSEGNE DI VACCINI Questa settimana è attesa una consegna dimezzata di vaccini, rispetto al programmato. Le nuove dosi disponibili saranno infatti 2.300, non 4.600. Quindi, in questa settimana sono complessivamente previste 300-400 vaccinazioni al giorno.

I DATI DEI VACCINATI A Parma e provincia sono 14.149 le persone vaccinate con la prima dose al 17 gennaio, di cui 2.271 nelle CRA.