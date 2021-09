Nessun decesso, scende il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 5

Sono 75 i casi di coronavirus registrati a Parma nelle ultime 24 ore. Sono 47 i sintomatici, mentre in terapia intensiva sono 5 i pazienti ricoverati, uno in meno rispetto a ieri. Non si registra nessun decesso.