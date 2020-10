Coronavirus a scuola: nel parmense 6 casi nei primi 15 giorni

Con i due studenti che frequentano l'Istituto Bodoni di Parma sale a sei il numero di casi di positività al Covid-19 all'interno degli istituti scolastici del parmense nei primi quindici giorni di apertura delle scuole. Dal 14 settembre infatti sono stati accertati sei casi di contagio, tra le scuole di Parma e quelle della provincia: un caso si è verificato alle Elementari mentre gli altri all'interno di tre Istituti superiori.

I primi due casi si erano verificati, nei primi giorni di apertura, all'interno dell'Istituto Alberghiero di Salsomaggiore Terme: due sorelle che erano state contagiate da un congiunto: in questo caso i compagni di classe e gli insegnati erano stati sottoposti al tampone. I risultati erano stati, per tutti, di negatività al coronavirus.

Poi il caso del bambino contagiato all'interno delle scuole elementari di Vigatto: anche in questo caso i test, effettuati subito all'interno della scuola, non avevano evidenziato altre positività. Anche il caso dello studente dell'Ipsia era stato gestito in maniera ottimale con l'effettuazione del tampone a tutti quelli che erano venuti in contatto con il ragazzo.