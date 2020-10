Coronavirus, approvato il decreto: a Parma obbligo della mascherina all'aperto e multe fino a mille euro

Coronavirus. Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, mercoledì 7 ottobre, il nuovo Dpcm per contenere l’epidemia da Covid-19. Scattano da subito le nuove regole su mascherine e assembramenti che sono valide per Parma e per tutto il territorio nazionale. il Governo ha approvato anche la proroga allo Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020. Di fatto, la norma varata oggi, proroga il precedente Dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre, ma stabilisce l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto (in presenza di persone non conviventi) e in tutti i luoghi al chiuso.

Dpcm e mascherine obbligatorie: multe da 400 a 1000 euro

Con il nuovo Dpcm entra in vigore l'obbligo di mascherine all'aperto: per i trasgressori sono previste multe a partire da 400 euro, che possono arrivare anche a 1000. Il Dpcm prevede "l'obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi". Se ci si trova da soli o tra conviventi non è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione.

Dpcm: quando scatta (davvero) l’obbligo di mascherina all’aperto

Come abbiamo visto la mascherina all'aperto va indossata solo quando ci si trova insieme a persone non conviventi. Ci sono poi altre eccezioni: dall'obbligo sono esclusi i bambini sotto i sei anni, i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l'uso del dpi e chi fa attività motoria (fermo restando il distanziamento di almeno due metri). Anche gli esercenti che non fanno rispettare i divieti all’interno del proprio locale rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.

La mascherina sarà inoltre obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, fatta eccezione per le abitazioni private: l'obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva dunque arriva un'ulteriore stretta.

Oltre all'obbligo di mascherina all'aperto, il dpcm del 7 ottobre 2020 dovrebbe prevedere inoltre tamponi obbligatori per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Misura che va ad aggiungersi a quella già prevista per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.

Resta ovviamente confermato il divieto di assembramenti con un'attenzione particolare alla movida notturna. I controlli verranno intensificati. In base alla nuova ordinanza del Viminale, oltre alle forze dell'ordine e alla polizia locale, verranno impiegati anche i soldati dell'esercito impegnati nell’operazione "Strade sicure".

