Coronavirus, Donini: "Temo la terza ondata, dobbiamo essere pronti"

"Temo la terza ondata, ma siamo pronti per gennaio". Così l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, durante la presentazione del bilancio sociale di Aiop Emilia-Romagna. Anche la sanità privata sarà chiamata a collaborare in Emilia-Romagna per fare le vaccinazioni anti-Covid, spiega Donini: "Nei prossimi mesi utilizzeremo sicuramente anche la rete della sanità privata per irrobustire tutte quelle opportunità legate alla vaccinazione anti-Covid". E aggiunge: "Attendiamo ormai a giorni la partenza anche in Emilia-Romagna di un piano esecutivo delle vaccinazioni, non solo sulla carta", che in un primo momento sarà indirizzato "al personale sanitario, agli operatori socio-assistenziali e ai degenti delle strutture per anziani", ricorda l'assessore. Ma la campagna vaccinale contro il Covid, prevede Donini, "dovrà continuare per almeno due o tre trimestri nel 2021, sperando che la gente abbia buona memoria e che quando saremo pronti per una vaccinazione massiva, che magari coinciderà con una curva epidemiologica bassa, ci sia la stessa propensione che sondiamo attualmente per vaccinarsi". In quel caso, ribadisce l'assessore, "anche la sanità privata accreditata potrà essere parte attiva di questa importante sfida".