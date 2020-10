Coronavirus, due studenti del Bodoni positivi: classe e insegnanti in quarantena

Con la conferma della positività al coronavirus di una studente che frequenta la prima superiore al Bodoni di Parma è scattata nell’istituto tecnico la procedura sanitaria di prevenzione e contrasto alla eventuale diffusione del virus. Intanto sono arrivati gli esiti dei tamponi fatti questa mattina al Bodoni, ai compagni di classe e insegnanti della studentessa positiva al coronavirus. Un altro studente è risultato positivo, quindi la classe e gli insegnanti sono in quarantena.

I professionisti dell’AUSL, grazie anche alla collaborazione della scuola, hanno quindi svolto una mirata e tempestiva indagine epidemiologica tra i contatti della studente.

La positività di un altro studente ha reso necessaria per la classe e gli insegnanti la quarantena.

Proprio per consentire il regolare svolgimento dell’attività scolastica della classe, i professionisti dell’AUSL già questa mattina hanno eseguito i tamponi a scuola ai compagni della giovane e insegnanti.

“In questa situazione del tutto nuova e non facile per gli alunni – afferma Matteo Fava, docente e referente dei rapporti con gli organi di informazione dell’IT Bodoni – è giusto sottolineare come gli studenti si siano sottoposti al test con senso di responsabilità, nonostante gli inevitabili timori”.