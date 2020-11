Coronavirus: anche l'Emilia Romagna diventa zona arancione

Le indiscrezioni delle ultime ore ricevono conferma: l'Emilia-Romagna diventa zona arancione, nonostante l'ordinanza varata ieri dal presidente Stefano Bonaccini insieme a Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Lo ufficializza il deputato Pd Luca Rizzo Nervo. "Non credo di rompere nessun particolare protocollo formale nell'anticipare che entro sera, attraverso un ordinanza del ministro della Salute Speranza, l'Emilia-Romagna sara' classificata in zona arancione e non piu' gialla. Le misure conseguenti partiranno da domenica 15 novembre".