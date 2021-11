Coronavirus, le Zebre bloccate in Sudafrica a causa della variante

I giocatori e lo staff delle Zebre Rugby, la franchigia basata a Parma che gioca nello United Rugby Championship, campionato del quale fanno parte anche squadre sudafricane, gallesi, irlandesi e scozzesi, sono bloccati in albergo a Città del Capo in attesa di rientrare in Italia, vista l'evoluzione della situazione Covid in Sudafrica. Lo riferisce l'Ansa, in una nota.

Le Zebre sono partite mercoledì per il Sudafrica dove era prevista una mini-tournée di due settimane: avrebbero dovuto giocare sabato a Città del Capo contro gli Stormers e il 3 dicembre a Durban contro gli Sharks.

L’annuncio ufficiale delle cancellazioni delle partite in Sudafrica previste per questo e anche per il prossimo fine settimana, arriverà in giornata, ma al momento il campo passa assolutamente in secondo piano.