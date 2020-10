Coronavirus, mascherine: le regole per evitare le multe salate

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, mercoledì 7 ottobre, il nuovo Dpcm per contenere l’epidemia da Covid-19. Scattano da subito le nuove regole su mascherine e assembramenti che sono valide per Parma e per tutto il territorio nazionale. il Governo ha approvato anche la proroga allo Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020. Di fatto, la norma varata proroga il precedente Dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre, ma stabilisce l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto (in presenza di persone non conviventi) e in tutti i luoghi al chiuso.

Le regole per evitare le multe salate.

Quando devo indossarla?

Va tenuta sempre con sé e va indossata ogni volta che si sia in prossimità di una persona non convivente. Il testo del decreto parla di «tutti i luoghi all’aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi.

E nelle zone isolate?

Non è necessario indossarla, ma bisogna essere pronti a metterla se si incontrano altre persone.

Fermandosi per strada va indossata?

Sì, il decreto prevede l’«obbligo di indossarla in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».

Per quanto riguarda i mezzi pubblici?

Va messa alla fermata e per salire a bordo.

E sulle auto?

Non è necesario indossarla se si è da soli o con i congiunti. Se invece a bordo si trasportano persone anche familiari ma non conviventi va messa. Lo stesso vale per le moto. Non si deve usare in bici o monopattino.

Mascherine e attività fisica.

Sia all’aperto sia al chiuso non deve essere indossata. Va messa se non si riesce a mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone.

In ufficio e a casa?

Al lavoro va messa sempre. In casa è obbligatoria se si ospitano persone non conviventi. L'uso della mascherina è obbligatoria dai sei anni in su.