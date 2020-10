Coronavirus, oggi le nuove regole sulle mascherine all'aperto: ecco quando saranno obbligatorie

Oggi, mercoledì 7 ottobre, è il giorno in cui è previsto il varo delle nuove regole su mascherine e multe e la proroga al 31 gennaio dello stato d'emergenza. Due opzioni sul tavolo del governo: quella di varare un dpcm-ponte, per allungare le misure in contrasto al diffondersi del contagio in scadenza il 7 ottobre fino al 15 e poi procedere con un nuovo provvedimento, oppure - altra strada - andare subito con un nuovo dpcm, oltre che sul decreto sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.

Dpcm: oggi le nuove regole su mascherine e multe da 400 a 1000 euro

Ieri infatti dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza è mancato il numero legale alla Camera a causa delle assenze nella maggioranza per i deputati in quarantena. Ma il governo ha deciso: già da subito entrerà in vigore l'obbligo delle mascherine all'aperto. Ovvero "l'obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi". Cambiano anche le sanzioni rispetto agli annunci: saranno da 400 euro a 1000 euro le multe per i trasgressori.

Tra le novità anche la necessità per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio a sottoporsi al tampone obbligatorio (obbligo per ora previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia) e l'estensione della operatività della piattaforma Immuni fino al 31 dicembre del 2021 con la possibilità di consentirne "l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea".

L'obbligo di indossare le mascherine scatterà solo in alcuni casi:

Quando, ad esempio, si trovano «in prossimità di altre persone non conviventi». Si potrà dunque evitare di coprire naso e bocca quando si è da soli o con persone conviventi, ad esempio, ma comunque lontani dagli altri. Si potrà evitare di indossare la mascherina quando si fa sport o attività motoria. L’obbligo non vale per i bambini sotto i sei anni e neanche per persone con disabilità o patologie incompatibili con il dispositivo di protezione. Oltre che naturalmente per chi mangia e beve in un locale pubblico.

Andrà invece indossata in ogni caso e senza eccezioni - neanche all’aperto - per alcuni mestieri che la prevedono secondo rigidi protocolli anti-Covid. Rimane confermata la regola per l’utilizzo al chiuso: si deve tenere quando si entra nei negozi e in tutti gli altri luoghi aperti al pubblico, al ristorante quando ci si allontana dal tavolo. Si deve tenere sui mezzi pubblici, in treno e in aereo. Non si deve invece tenere se si va in macchina o in moto con i congiunti. Tra gli altri provvedimenti, infine, si segnala:

Il "mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000". Anche coloro che non fanno rispettare i divieti all’interno del proprio locale rischiano la multa da 400 a 1.000 euro, ma non solo. Le norme in vigore prevedono pure la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo da 5 a 30 giorni.

L'obbligo di tampone per chi proviene dal Regno Unito, il Belgio, l’Olanda e la Repubblica Ceca. È vietato entrare in Italia per chi vive in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia. I controlli verranno affidati a polizia ed esercito. Rimane il divieto di partecipare ad eventi con più di 200 persone al chiuso e mille all'aperto. Ancora vietati i balli.