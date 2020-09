Coronavirus: negativi i componenti dello staff del bar di via Duca Alessandro

Tutti i componenti dello staff del bar gelateria Cittadella Parma 1988 di via Duca Alessandro - frequentato dai due giovani parmigiani risultati poi positivi - sono risultati negativi al Covid-19 dopo essere stati sottoposti ai tamponi. I ragazzi dello staff che nelle giornate di domenica 23 agosto e lunedì 24 agosto, erano entrati in contatto con i clienti risultati positivi al coronavirus, si sono sottoposti infatti al tampone preventivo ma sono risultati negativi.

“Il mio staff sta bene e può riprendere a lavorare in piena serenità” dichiara il titolare Alberto Banchini. “Dopo un periodo di isolamento necessario, perché la salute di tutti per noi é sempre stata e sempre sarà al primo posto, riprenderanno a lavorare in piena serenità. Sono stati giorni di preoccupazione perché lo staff rischiava di essersi ammalato a causa dei due ragazzi positivi che avevano frequentato il locale ma la notizia di oggi, chiarisce ancora meglio e senza ombra di dubbio tutta la vicenda".

“Nonostante l’arguzia dimostrata, nel cercare troppo spesso titoloni acchiappaletture, sono ancora più convinto che essere stato il solo locale di Parma che da inizio pandemia abbia dichiarato apertamente di aver avuto due clienti positivi, sia stata una scelta coraggiosa ma giusta. Ci siamo esposti alla gogna mediatica ma abbiamo dato la possibilità alle persone di informarsi e tutelarsi al meglio dal rischio contagio.”

"L’ampissima affluenza di lunedì (al Dipartimento di Sanità Pubblica di via Vasari Ndr) - non rispecchia sicuramene il numero di clienti effettivamente presenti al locale in quei giorni e nelle ristrette fasce orarie a rischio, - sottolinea Alberto Banchini - ma siamo contenti che questa storia abbia aiutato ancora di più a capire l’importanza del rispetto delle regole e della prevenzione".