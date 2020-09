Coronavirus: negativi anche i clienti del bar di via Duca Alessandro

Sono tutti negativi i 181 tamponi eseguiti dall’AUSL ai clienti del bar gelateria La Cittadella. E’ questo il risultato dello screening realizzato dal Servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda USL alle persone che erano presenti nel locale di Parma domenica 23 agosto (dalle 19 alle 21) e lunedì 24 agosto (dalle 22.30 alle 24).

L’Azienda sanitaria aveva rivolto un appello-invito rilanciato anche dal proprietario del Cafè Cittadella Alberto Banchini, ai presenti nel locale nelle due serate a sottoporsi al test, eseguiti lunedì scorso in tarda mattinata in via Vasari.

Un grazie alle tante persone che, avendo frequentato il locale nelle date indicate, si sono presentate per effettuare il tampone, dimostrando così grande senso di responsabilità. Il rispetto delle regole sul distanziamento sociale e un’accurata igiene delle mani, unite al senso civico sono al momento le armi vincenti per contrastare il coronavirus.