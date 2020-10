Nove bambini positivi al Covid nella scuola elementare Martiri di Cefalonia

Sale a nove il numero di bambini, risultati positiviti al Covid-19, che frequentano la scuola elementare Martiri di Cefalonia di Parma. Dopo l'effettuazione dei tamponi, da parte dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma, infatti altri sette bambini - oltre ai due riscontrati nella giornata di ieri 8 ottobre - sono risultati contagiati. I controlli sono scattati dopo la verifica di un caso di positività da parte di un insegnante. Sei alunni dei sette nuovi positivi frequentavano la classe già messa in quarantena mentre un settimo alunno appartiene ad un'altra classe, per la quale non era scattato l'obbligo di quarantena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.